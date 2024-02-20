Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. У світі

SpaceX Маска уклала таємний контракт на $1,8 млрд з урядом США

20:13, 20 лютого 2024
Угода між SpaceX та урядом передбачає підтримку клієнтів, які займаються національною безпекою США.
SpaceX Маска уклала таємний контракт на $1,8 млрд з урядом США
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2021 році компанія SpaceX під керівництвом відомого підприємця Ілона Маска уклала таємний контракт з урядом США на суму 1,8 мільярда доларів. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, вказуючи на те, що цей крок є частиною стратегії поглиблення зв'язків SpaceX з розвідувальними та військовими структурами Сполучених Штатів.

SpaceX успішно здобула принаймні один великий урядовий контракт і розширила секретну супутникову програму, відому як Starshield, спрямовану на підтримку клієнтів, які займаються національною безпекою.

Компанія очікує, що прибуток від цього контракту стане значною складовою її доходів у найближчі роки. Однак ім'я державного замовника залишається під загадковою пеленою.

У своєму звіту The Wall Street Journal підкреслює, що розмір і таємниця угоди вказують на наростаючу важливість взаємодії між SpaceX - лідером у космічній індустрії - та структурами національної безпеки.

В серпні минулого року підрозділ SpaceX, що працює з урядовими клієнтами, Starshield, отримав винагороду у розмірі 70 мільйонів доларів за надані комунікаційні послуги для десятків партнерів Пентагону. Однак цей підрозділ залишався майже невидимим для громадськості.

SpaceX описала Starshield як підрозділ, що забезпечує безпечний зв'язок для супутників, збирає дані про Землю та забезпечує інші спостереження для уряду під час їх перебування на орбіті.

В оголошеннях про роботу в Starshield активно шукалися фахівці з надсекретними допусками та досвідом роботи з Міністерством оборони та розвідкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду