SpaceX Маска уклала таємний контракт на $1,8 млрд з урядом США

Угода між SpaceX та урядом передбачає підтримку клієнтів, які займаються національною безпекою США.

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У 2021 році компанія SpaceX під керівництвом відомого підприємця Ілона Маска уклала таємний контракт з урядом США на суму 1,8 мільярда доларів. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, вказуючи на те, що цей крок є частиною стратегії поглиблення зв'язків SpaceX з розвідувальними та військовими структурами Сполучених Штатів.

SpaceX успішно здобула принаймні один великий урядовий контракт і розширила секретну супутникову програму, відому як Starshield, спрямовану на підтримку клієнтів, які займаються національною безпекою.

Компанія очікує, що прибуток від цього контракту стане значною складовою її доходів у найближчі роки. Однак ім'я державного замовника залишається під загадковою пеленою.

У своєму звіту The Wall Street Journal підкреслює, що розмір і таємниця угоди вказують на наростаючу важливість взаємодії між SpaceX - лідером у космічній індустрії - та структурами національної безпеки.

В серпні минулого року підрозділ SpaceX, що працює з урядовими клієнтами, Starshield, отримав винагороду у розмірі 70 мільйонів доларів за надані комунікаційні послуги для десятків партнерів Пентагону. Однак цей підрозділ залишався майже невидимим для громадськості.

SpaceX описала Starshield як підрозділ, що забезпечує безпечний зв'язок для супутників, збирає дані про Землю та забезпечує інші спостереження для уряду під час їх перебування на орбіті.

В оголошеннях про роботу в Starshield активно шукалися фахівці з надсекретними допусками та досвідом роботи з Міністерством оборони та розвідкою.

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