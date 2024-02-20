Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Недостатньо страхового стажу: на які виплати можуть розраховувати українці замість пенсії

22:40, 20 лютого 2024
Деякі українці мають право отримувати соціальну допомогу від держави.
Недостатньо страхового стажу: на які виплати можуть розраховувати українці замість пенсії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, досягнувши похилого віку мають право отримувати соціальну допомогу від держави. Портал «На пенсії» роз’яснив, як отримати такі виплати та які існують для цього умови.

Згідно з Постановою Кабміну N 1098, грошова допомога надається державою людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж.

Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім’ї за попередні півроку. При цьому такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3 028 грн.

Щоб оформити допомогу потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати такі документи:

  • паспорт,
  • ІПН,
  • довідка про страховий стаж із Пенсійного фонду,
  • відомості про доходи та майновий стан за півроку до дати звернення по допомогу,
  • заява.

Державна соціальна допомога за віком перераховується кожні 6 місяців. При цьому враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході сім’ї та майновому стані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник АО «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду