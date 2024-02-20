Недостатньо страхового стажу: на які виплати можуть розраховувати українці замість пенсії

Деякі українці мають право отримувати соціальну допомогу від держави.

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, досягнувши похилого віку мають право отримувати соціальну допомогу від держави. Портал «На пенсії» роз’яснив, як отримати такі виплати та які існують для цього умови.

Згідно з Постановою Кабміну N 1098, грошова допомога надається державою людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж.

Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім’ї за попередні півроку. При цьому такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3 028 грн.

Щоб оформити допомогу потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати такі документи:

паспорт,

ІПН,

довідка про страховий стаж із Пенсійного фонду,

відомості про доходи та майновий стан за півроку до дати звернення по допомогу,

заява.

Державна соціальна допомога за віком перераховується кожні 6 місяців. При цьому враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході сім’ї та майновому стані.

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