Недостаточно страхового стажа: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы вместо пенсии

Украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для выхода на пенсию, достигнув пожилого возраста, имеют право получать социальную помощь от государства. Портал «На пенсии» разъяснил, как получить такие выплаты и какие для этого условия существуют.
Согласно Постановлению Кабмина N 1098, денежная помощь предоставляется государством людям, достигшим пенсионного возраста и не успевшим накопить необходимый стаж.
Размер таких социальных выплат равен разнице между прожиточным минимумом для потерявших трудоспособность и средним доходом на каждого члена семьи за предыдущие полгода. При этом такие выплаты не могут превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 028 грн.
Чтобы оформить помощь, нужно обратиться в территориальные органы социальной защиты по месту регистрации и подать следующие документы:
- паспорт,
- ИНН,
- справка о страховом стаже из Пенсионного фонда,
- сведения о доходах и имущественном состоянии за полгода до даты обращения за помощью,
- заявление.
Государственная социальная помощь по возрасту пересчитывается каждые 6 месяцев. При этом учитываются изменения в среднемесячном совокупном доходе семьи и имущественном состоянии.
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