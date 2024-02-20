Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности лица в совершении административных правонарушений. Об этом отметил Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу №524/4668/17.

История дела

Так, водитель обратился в суд с иском к инспектору Управления патрульной полиции, где просил отменить постановление о привлечении его к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 Кодекса об административных правонарушениях. Указал, что постановление является незаконным и подлежащим отмене, поскольку он не нарушал п. 16.2 ПДД.

Так, инспектор наложил на истца штраф 425 грн. за то, что водитель, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть, на которую он поворачивал, чем нарушил требования п. 16.2 ПДД.

Автозаводской райсуд Кременчуга постановлением, оставленным без изменений определением Харьковского апелляционного административного суда, иск удовлетворил.

Управление патрульной полиции в г. Кременчуге Департамента патрульной полиции подало кассационную жалобу, мотивированную тем, что в административном иске отсутствуют объяснения истца, что в месте, время и дату, указанные в иске он, управляя автомобилем, при повороте налево на регулируемом перекрестке дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть, на которую он возвращал.

Также жалобщиком указано, что нагрудной камерой патрульного зафиксировано рассмотрение дела об административном правонарушении, истцу разъяснены права лица, привлекаемого к административной ответственности, порядок и сроки обжалования постановления, порядок и сроки уплаты административного штрафа.

Заключение Верховного Суда

Как отметил Кассационный админсуд Верховного Суда, привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии юридического состава административного правонарушения, в том числе, установления вины лица в его совершении, которое подтверждено надлежащими и допустимыми доказательствами.

Анализ обстоятельств дела, установленных судами первой и апелляционной инстанций в их взаимной связи и совокупности, и мотивов, положенных в основу обжалуемых судебных решений, дает основания для вывода о недоказанности в спорных правоотношениях надлежащими и допустимыми доказательствами вины истца в совершении правонарушения, предусмотренном второй статьи 122 КУоАП.

Указанный вывод судов, в частности, был обусловлен исследованием видеозаписи из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая, как отмечено судами, не содержит сведений об совершении административного правонарушения.

При этом коллегия судей отмечает, что ответчиком не оспаривается, что предоставленной в суд видеозаписью не зафиксирован факт правонарушения, указанного в обжалованном постановлении, а именно того, что истец, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставил дорогу пешеходам, которые переходили на которую он возвращал. Зато жалобщиком указано, что на видео зафиксирован только непосредственно разговор с водителем.

Кроме того, коллегия судей обращает внимание на то, что суды обоснованно не приняли во внимание рапорт инспектора роты батальона УПП в г. Кременчуге лейтенанта полиции на имя начальника УПП в г. Кременчуге, учитывая, что он является заинтересованным лицом при рассмотрении этого дела, поэтому указанное ставит под сомнение соблюдение требований по объективности выяснения обстоятельств. Рапорт работника полиции не может служить однозначным доказательством виновности лица в совершении административных правонарушений.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, какие-либо другие надлежащие и допустимые доказательства, свидетельствующие о совершении истцом административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 122 КУоАП, ответчиком не предоставлено.

При этом истец, обращаясь в суд с данным иском, возражал против нарушения им требований ПДД.

Таким образом, Верховный Суд согласен с выводами судов предыдущих инстанций о противоправности привлечения истца к административной ответственности по части второй статьи 122 КУоАП, в связи с отсутствием надлежащих доказательств в подтверждение обстоятельств, указанных в обжалованном постановлении. Следовательно, суды пришли к правильному выводу о наличии оснований для отмены спорного постановления.

Автор: Наталья Мамченко

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