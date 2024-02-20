SpaceX Маска заключила тайный контракт на $1,8 млрд с правительством США

Соглашение между SpaceX и правительством предусматривает поддержку клиентов, которые занимаются национальной безопасностью США.

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В 2021 году компания SpaceX под руководством известного предпринимателя Илона Маска заключила тайный контракт с правительством США на сумму 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, указывая на то, что этот шаг является частью стратегии углубления связей SpaceX с разведывательными и военными структурами Соединенных Штатов.

SpaceX успешно получила по крайней мере один крупный правительственный контракт и расширила секретную спутниковую программу, известную как Starshield, направленную на поддержку клиентов, занимающихся национальной безопасностью.

Компания ожидает, что прибыль от этого контракта станет значительной составляющей ее доходов в ближайшие годы. Однако имя государственного заказчика остается под загадочной пеленой.

В своем отчете The Wall Street Journal подчеркивает, что размер и тайна сделки указывают на нарастающую важность взаимодействия между SpaceX - лидером в космической индустрии - и структурами национальной безопасности.

В августе прошлого года подразделение SpaceX, работающее с правительственными клиентами, Starshield, получило вознаграждение в размере 70 миллионов долларов за предоставленные коммуникационные услуги для десятков партнеров Пентагона. Однако это подразделение оставалось почти невидимым для общественности.

SpaceX описала Starshield как подразделение, обеспечивающее безопасную связь для спутников, собирающее данные о Земле и обеспечивающее другие наблюдения для правительства во время их пребывания на орбите.

В объявлениях о работе в Starshield активно искались специалисты со сверхсекретными допусками и опытом работы с Министерством обороны и разведкой.

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