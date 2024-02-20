Українцям спростили процес анулювання права власності на знищене житло

Реалізувати житловий сертифікат єВідновлення тепер набагато легше.

Джерело фото: rbc.ua

Щоб припинити право власності на знищене житло, без чого неможливе укладання угоди купівлі-продажу нової домівки, відтепер достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Його можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об’єкт нерухомості.

Як розповіла Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, цей крок суттєво спростить процедуру реалізації житлових сертифікатів, оскільки після бронювання коштів по сертифікату громадяни мають протягом 30 днів припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу.

Раніше для анулювання права власності громадяни повинні були збирати пакет документів – правовстановлюючих і підтверджуючих факт знищення. Його потрібно було надавати в бюро технічної інвентаризації, після чого його фахівці проводили огляд житла і за підсумками проведення вносили відомості у Єдину державну електронну системи у сфері будівництва. Саме на основі даних з неї нотаріуси проводили анулювання права власності.

«Така процедура була тривалою, тож держава пішла на зустріч людям та спростила процедуру – відтепер для анулювання права власності достатньо звернутися до ЦНАПу, або нотаріуса з доступом до РПЗМ, з якого в два кліки можна буде отримати необхідний витяг», – пояснила Шуляк.

Водночас народна депутатка підкреслила – припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте в Дії житловий сертифікат і забронюєте по ньому кошти на придбання нової домівки. Без припинення права власності ви не зможете перейти до фінального етапу – укладання угоди купівлі-продажу нового майна.

Також ми писали, що українцям можуть дозволити не сплачувати збір до ПФУ при покупці житла: Олена Шуляк розповіла деталі.

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