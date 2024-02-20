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  1. В Украине

Из-за расстрела украинских военнопленных в Авдеевке Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту

21:55, 20 февраля 2024
Оккупанты сначала обещали эвакуировать раненых украинских бойцов, предоставить медицинскую помощь для дальнейшего обмена.
Из-за расстрела украинских военнопленных в Авдеевке Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту
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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призывает учреждения Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста зафиксировать факт совершения российскими захватчиками военного преступления и выяснить обстоятельства расстрела украинских военнопленных вблизи Авдеевки. Об этом он написал в Телеграм.

Лубинец подчеркнул, что выход украинских военных из Авдеевки проходил в условиях непрерывной бомбардировки со стороны российской армии, из-за чего не оставалось шансов для повторных попыток эвакуации раненых бойцов.

"Из-за полного окружения опорного пункта Зенит командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с вражеской стороной. Диалог был о предоставлении помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения, которые защищают военнопленных. Оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что согласны провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. Наши военнослужащие получили приказ сберечь свои жизни", - говорится в сообщении.

Но на самом деле российские договоренности оказались ловушкой для раненых украинцев.

"Случившееся после этих договоренностей мы увидели на обнародованном врагом видео с захваченной позиции Зенит. Семьи Защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По поводу шестого бойца информация пока не подтверждена", - добавляет Лубинец.

Омбудсмен сообщает, что срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств.

"Замечу, что это не первый раз, когда рф грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, совершая казнь военнопленных. Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для рф не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", - отмечает Омбудсмен.

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