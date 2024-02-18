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Україна розпочала розслідування розстрілу окупантами беззбройних військовополонених в Авдіївці та Веселому

20:30, 18 лютого 2024
Російські окупанти розстріляли українських захисників, які потрапили у полон на сході України.
Україна розпочала розслідування розстрілу окупантами беззбройних військовополонених в Авдіївці та Веселому
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Служба безпеки України за процесуального керівництва прокуратури розпочала розслідування за фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«збройні сили рф систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права на території Донеччини. Черговими доказами вчинення окупантами тяжких злочинів є поширені у соціальних мережах відео зі вбивствами беззбройних українських бійців.

За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у м. Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

Також в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник зс рф стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — зазначили у прокуратурі.

Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених.

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