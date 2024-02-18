Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и доставку его в ТЦК: что решил суд

Суд отметил, что мужчина добровольно прошел ВЛК и добровольно в тот же день уехал в войска.

Верховный Суд определил, как защищаются интересы совладельца авто в случае взыскания долга с другого совладельца

В случае если должник не сообщил исполнителю или взыскателю о правовом режиме общей долевой собственности на авто и произошло обращение взыскания, то права и интересы другого совладельца – не должника должны защищаться путем выплаты компенсации от недобросовестного совладельца.

Центральная ВЛК при рассмотрении жалобы на решение ВЛК свое заключение должна оформлять не письмом, а мотивированным постановлением с изложением всех обстоятельств и аргументов – решение суда

Центральная военно-врачебная комиссия считала, что может отвечать на жалобы о пересмотре постановлений военно-врачебных комиссий по закону об обращении граждан, а не пересматривать постановление по существу, - что решил суд.

Государственная служба должна быть готова к конкуренции с бизнесом – НАДС

Во власти продолжают размышлять, как мотивировать и удерживать молодых специалистов на публичной службе.

  1. В Украине

Украина начала расследование расстрела оккупантами безоружных военнопленных в Авдеевке и Веселом

20:30, 18 февраля 2024
Российские оккупанты расстреляли украинских защитников, попавших в плен на востоке Украины.
Украина начала расследование расстрела оккупантами безоружных военнопленных в Авдеевке и Веселом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуратуры начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследование проводится ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«вооруженные силы рф систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донбасса. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений распространены в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов.

По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в г. Авдеевке. Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

Также в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов в лесополосе вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель вс рф стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого. Не желая покидать пленных живыми, оккупант намеренно добивает их из автоматического оружия.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление», — отметили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області