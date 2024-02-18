Украина начала расследование расстрела оккупантами безоружных военнопленных в Авдеевке и Веселом

Российские оккупанты расстреляли украинских защитников, попавших в плен на востоке Украины.

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуратуры начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследование проводится ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«вооруженные силы рф систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донбасса. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений распространены в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов.

По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в г. Авдеевке. Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

Также в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов в лесополосе вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель вс рф стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого. Не желая покидать пленных живыми, оккупант намеренно добивает их из автоматического оружия.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление», — отметили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных.

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