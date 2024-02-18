Полиция напомнила о правилах содержания домашних животных и штрафе за нарушение

За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность.

Патрульная полиция Киева напомнила владельцам домашних животных основные правила выгула четырехлапых друзей.

В частности:

Выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность окружающих и животных, а также имущества от причинения вреда.

Для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода вашей собаки включена в Перечень опасных пород, утвержденного Кабмином).

Обязательно также наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками.

Во время выгула домашних животных нельзя оставлять без присмотра.

Запрещено выгуливать животных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность по ст. 154 КУоАП.

«Принимая четырехлапого, вы должны помнить, что животное — это не игрушка, а немалая ответственность», — отметили в полиции.

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