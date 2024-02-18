Полиция напомнила о правилах содержания домашних животных и штрафе за нарушение

Патрульная полиция Киева напомнила владельцам домашних животных основные правила выгула четырехлапых друзей.
В частности:
- Выгуливать домашнее животное может лицо, достигшее 14-летнего возраста.
- Лицо, сопровождающее животное, обязано обеспечить безопасность окружающих и животных, а также имущества от причинения вреда.
- Для выгула обязательно наличие поводка, а также намордника (в случае, если порода вашей собаки включена в Перечень опасных пород, утвержденного Кабмином).
- Обязательно также наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками.
- Во время выгула домашних животных нельзя оставлять без присмотра.
- Запрещено выгуливать животных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
За нарушение правил выгула домашних животных предусмотрена административная ответственность по ст. 154 КУоАП.
«Принимая четырехлапого, вы должны помнить, что животное — это не игрушка, а немалая ответственность», — отметили в полиции.
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