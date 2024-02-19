Какие документы необходимо оформить для оказания благотворительной помощи: список

В бухучете оказания благотворительной помощи следует оформить письмом-запросом/просьбой о предоставлении помощи с указанием вида благотворительной помощи и ее целевого назначения.

Государственная налоговая служба в Черновицкой области разъяснила, какие документы необходимо оформить для оказания благотворительной помощи.

В бухгалтерском учете оказание благотворительной помощи следует оформить следующими документами:

- письмо-запрос/просьба о предоставлении помощи с указанием вида благотворительной помощи и ее целевого назначения;

или

- письмо-предложение от предприятия, в котором выражаете желание добровольно оказать помощь. Также указываете ее вид и цели, на которые направите такую помощь. В таком случае следует также получить ответ о согласии на получение такой помощи;

- согласование руководителем оказания благотворительной помощи в приказе по предприятию, где укажите:

цель оказания помощи;

вид пособия, его размер;

реквизиты получателя пособия;

лиц, ответственных за передачу помощи;

- передачу благотворительной помощи (товаров/услуг) конечному приобретателю – фиксируйте актом приема-передачи благотворительной помощи, в котором обязательно указывайте:

название документа;

реквизиты сторон;

цель, содержание и объем операции;

дату составления, подписи сторон.

В случае перечисления средств – платежное поручение.

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