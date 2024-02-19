Какие документы необходимо оформить для оказания благотворительной помощи: список

Государственная налоговая служба в Черновицкой области разъяснила, какие документы необходимо оформить для оказания благотворительной помощи.
В бухгалтерском учете оказание благотворительной помощи следует оформить следующими документами:
- письмо-запрос/просьба о предоставлении помощи с указанием вида благотворительной помощи и ее целевого назначения;
или
- письмо-предложение от предприятия, в котором выражаете желание добровольно оказать помощь. Также указываете ее вид и цели, на которые направите такую помощь. В таком случае следует также получить ответ о согласии на получение такой помощи;
- согласование руководителем оказания благотворительной помощи в приказе по предприятию, где укажите:
- цель оказания помощи;
- вид пособия, его размер;
- реквизиты получателя пособия;
- лиц, ответственных за передачу помощи;
- передачу благотворительной помощи (товаров/услуг) конечному приобретателю – фиксируйте актом приема-передачи благотворительной помощи, в котором обязательно указывайте:
- название документа;
- реквизиты сторон;
- цель, содержание и объем операции;
- дату составления, подписи сторон.
В случае перечисления средств – платежное поручение.
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