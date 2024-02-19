Які документи необхідно оформити для надання благодійної допомоги: перелік

У бухобліку надання благодійної допомоги слід оформити листом-запитом/проханням щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення.

Державна податкова служба у Чернівецькій області роз’яснила, які документи необхідно оформити для надання благодійної допомоги.

У бухгалтерському обліку надання благодійної допомоги слід оформити такими документами:

- лист-запит/прохання щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення;

або

- лист-пропозиція від підприємства, в якому висловлюєте бажання добровільно надати допомогу. Також зазначаєте її вид та цілі на які спрямуєте таку допомогу. У такому разі варто також отримати відповідь про згоду на отримання такої допомоги;

- погодження керівником надання благодійної допомоги у відповідному наказі по підприємству, де зазначте:

ціль надання допомоги;

вид допомоги, її розмір;

реквізити отримувача допомоги;

осіб, відповідальних за передання допомоги;

- передачу благодійної допомоги (товарів/послуг) кінцевому набувачу — фіксуйте актом приймання-передачі благодійної допомоги, в якому обов’язково зазначайте:

назву документа;

реквізити сторін;

ціль, зміст та обсяг операції;

дату складання, підписи сторін.

У випадку перерахування коштів — платіжне доручення.

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