Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

Верховний Суд вирішив, чи може суд тлумачити рішення КСУ у справі про соціальні гарантії військовослужбовців органів внутрішніх справ

Адміністративний суд позбавлений повноважень тлумачити рішення Конституційного Суду шляхом розширення кола осіб, на яких поширюються соціальні гарантії військовослужбовців, – позиція Касаційного адміністративного суду.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

  1. В Україні

Які документи необхідно оформити для надання благодійної допомоги: перелік

08:22, 19 лютого 2024
У бухобліку надання благодійної допомоги слід оформити листом-запитом/проханням щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення.
Які документи необхідно оформити для надання благодійної допомоги: перелік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба у Чернівецькій області роз’яснила, які документи необхідно оформити для надання благодійної допомоги.

У бухгалтерському обліку надання благодійної допомоги слід оформити такими документами:

- лист-запит/прохання щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення;

або

- лист-пропозиція від підприємства, в якому висловлюєте бажання добровільно надати допомогу. Також зазначаєте її вид та цілі на які спрямуєте таку допомогу. У такому разі варто також отримати відповідь про згоду на отримання такої допомоги;

- погодження керівником надання благодійної допомоги у відповідному наказі по підприємству, де зазначте: 

  • ціль надання допомоги;
  • вид допомоги, її розмір;
  • реквізити отримувача допомоги;
  • осіб, відповідальних за передання допомоги;

- передачу благодійної допомоги (товарів/послуг) кінцевому набувачу — фіксуйте актом приймання-передачі благодійної допомоги, в якому обов’язково зазначайте:  

  • назву документа;
  • реквізити сторін;
  • ціль, зміст та обсяг операції;
  • дату складання, підписи сторін.

У випадку перерахування коштів — платіжне доручення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва