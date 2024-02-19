Які документи необхідно оформити для надання благодійної допомоги: перелік

Державна податкова служба у Чернівецькій області роз’яснила, які документи необхідно оформити для надання благодійної допомоги.
У бухгалтерському обліку надання благодійної допомоги слід оформити такими документами:
- лист-запит/прохання щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення;
або
- лист-пропозиція від підприємства, в якому висловлюєте бажання добровільно надати допомогу. Також зазначаєте її вид та цілі на які спрямуєте таку допомогу. У такому разі варто також отримати відповідь про згоду на отримання такої допомоги;
- погодження керівником надання благодійної допомоги у відповідному наказі по підприємству, де зазначте:
- ціль надання допомоги;
- вид допомоги, її розмір;
- реквізити отримувача допомоги;
- осіб, відповідальних за передання допомоги;
- передачу благодійної допомоги (товарів/послуг) кінцевому набувачу — фіксуйте актом приймання-передачі благодійної допомоги, в якому обов’язково зазначайте:
- назву документа;
- реквізити сторін;
- ціль, зміст та обсяг операції;
- дату складання, підписи сторін.
У випадку перерахування коштів — платіжне доручення.
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