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  1. В Україні

Вчені знайшли зв'язок між кольором шерсті котів та характером: цікаво знати господарям

20:49, 18 лютого 2024
Дослідники провели масштабне опитування серед власників кішок і з'ясували, що окремі риси характеру найчастіше притаманні кішкам певного забарвлення.
Вчені знайшли зв'язок між кольором шерсті котів та характером: цікаво знати господарям
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Вчені з Каліфорнійського університету провели масштабне опитування серед власників кішок і з'ясували, що окремі риси характеру найчастіше притаманні кішкам певного забарвлення. Про це повідомляє Ukr.Media.

Зазначається, що дослідження «Колір котячої шерсті, особистісні якості та шкала стосунків кішка-власник» проводилося протягом тривалого часу. У підсумку вченим вдалося встановити, що характер вихованця може безпосередньо залежати від його забарвлення.

Отже, господарі рудих кішок відзначали їхню активність, приязність, грайливість і здатність до навчання. Вони також здебільшого стверджували, що їхні вихованці легко йдуть на контакт із людьми.

Сірі коти знають, як дійти до вашого серця лише одним поглядом або простим жестом. Хоча він може стати трохи сором'язливим або недовірливим, особливо до людей, яких він не знає, відразу ж його впевненість зростає, і він підходить до людини, спочатку привітати їх, а потім дозволити пестити себе.

Власники білих кішок описують їх як спокійних, неквапливих і самодостатніх. Такі тварини не надто відкриті в спілкуванні з людьми, але впевнені в собі та своєму статусі в домі.

Вихованці з чорною шерстю, за спостереженнями господарів, володіють відмінними мисливськими навичками. Але в домашніх умовах така їхня особливість зазвичай не потрібна.

Також мають незалежний характер і кішки черепахового забарвлення. Але вони більш здатні до навчання і контактні.

Двоколірні кішки описуються як добрі, розумні, але дещо відсторонені. Триколірні кішки ще більш незалежні, можуть проявляти агресію, якщо їхній особистий простір грубо порушується.

Експерти визнали, що результати опитування можуть бути суб'єктивними, оскільки поведінка домашніх тварин більшою мірою залежить від генетики й нюансів виховання.

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