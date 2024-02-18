Ученые нашли связь между цветом шерсти кошек и характером: интересно знать хозяевам

Исследователи провели масштабный опрос среди владельцев кошек и выяснили, что отдельные черты характера зачастую присущи кошкам определенного окраса.

Ученые из Калифорнийского университета провели масштабный опрос среди владельцев кошек и выяснили, что отдельные черты характера зачастую присущи кошкам определенного окраса. Об этом сообщает Ukr.Media.

Отмечается, что исследование «Цвет кошачьей шерсти, личностные качества и шкала отношений кошка-владелец» проводилось в течение длительного времени. В итоге ученым удалось установить, что характер питомца может напрямую зависеть от его окраски.

Итак, хозяева рыжих кошек отмечали их активность, дружелюбие, игривость и обучаемость. Они также утверждали, что их воспитанники легко идут на контакт с людьми.

Серые коты знают, как дойти до вашего сердца только одним взглядом или простым жестом. Хотя он может стать немного застенчивым или мнительным, особенно к людям, которых он не знает, сразу же его уверенность растет, и он подходит к человеку, сначала поздравить их, а затем позволить ласкать себя.

Владельцы белых кошек описывают их как спокойных, неторопливых и самодостаточных. Такие животные не слишком открыты в общении с людьми, но уверены в себе и своем статусе в доме.

Воспитанники с черной шерстью, по наблюдениям хозяев, обладают отличными охотничьими навыками. Но в домашних условиях такая их особенность обычно не нужна.

Также носят независимый характер и кошки черепаховой окраски. Но они более способны к обучению и контактны.

Двухцветные кошки описываются как добрые, умные, но несколько отстраненные. Трехцветные кошки еще более независимы, могут проявлять агрессию, если их личное пространство грубо нарушается.

Эксперты сочли, что результаты опроса могут быть субъективными, поскольку поведение домашних животных в большей степени зависит от генетики и нюансов воспитания.

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