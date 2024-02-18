Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

Женщина пыталась в суде оспорить задержание мужа на блокпосте и доставку его в ТЦК: что решил суд

Суд отметил, что мужчина добровольно прошел ВЛК и добровольно в тот же день уехал в войска.

Верховный Суд определил, как защищаются интересы совладельца авто в случае взыскания долга с другого совладельца

В случае если должник не сообщил исполнителю или взыскателю о правовом режиме общей долевой собственности на авто и произошло обращение взыскания, то права и интересы другого совладельца – не должника должны защищаться путем выплаты компенсации от недобросовестного совладельца.

Центральная ВЛК при рассмотрении жалобы на решение ВЛК свое заключение должна оформлять не письмом, а мотивированным постановлением с изложением всех обстоятельств и аргументов – решение суда

Центральная военно-врачебная комиссия считала, что может отвечать на жалобы о пересмотре постановлений военно-врачебных комиссий по закону об обращении граждан, а не пересматривать постановление по существу, - что решил суд.

Государственная служба должна быть готова к конкуренции с бизнесом – НАДС

Во власти продолжают размышлять, как мотивировать и удерживать молодых специалистов на публичной службе.

  1. В Украине

Ученые нашли связь между цветом шерсти кошек и характером: интересно знать хозяевам

20:49, 18 февраля 2024
Исследователи провели масштабный опрос среди владельцев кошек и выяснили, что отдельные черты характера зачастую присущи кошкам определенного окраса.
Ученые нашли связь между цветом шерсти кошек и характером: интересно знать хозяевам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ученые из Калифорнийского университета провели масштабный опрос среди владельцев кошек и выяснили, что отдельные черты характера зачастую присущи кошкам определенного окраса. Об этом сообщает Ukr.Media.

Отмечается, что исследование «Цвет кошачьей шерсти, личностные качества и шкала отношений кошка-владелец» проводилось в течение длительного времени. В итоге ученым удалось установить, что характер питомца может напрямую зависеть от его окраски.

Итак, хозяева рыжих кошек отмечали их активность, дружелюбие, игривость и обучаемость. Они также утверждали, что их воспитанники легко идут на контакт с людьми.

Серые коты знают, как дойти до вашего сердца только одним взглядом или простым жестом. Хотя он может стать немного застенчивым или мнительным, особенно к людям, которых он не знает, сразу же его уверенность растет, и он подходит к человеку, сначала поздравить их, а затем позволить ласкать себя.

Владельцы белых кошек описывают их как спокойных, неторопливых и самодостаточных. Такие животные не слишком открыты в общении с людьми, но уверены в себе и своем статусе в доме.

Воспитанники с черной шерстью, по наблюдениям хозяев, обладают отличными охотничьими навыками. Но в домашних условиях такая их особенность обычно не нужна.

Также носят независимый характер и кошки черепаховой окраски. Но они более способны к обучению и контактны.

Двухцветные кошки описываются как добрые, умные, но несколько отстраненные. Трехцветные кошки еще более независимы, могут проявлять агрессию, если их личное пространство грубо нарушается.

Эксперты сочли, что результаты опроса могут быть субъективными, поскольку поведение домашних животных в большей степени зависит от генетики и нюансов воспитания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області