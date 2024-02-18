Когда не подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах: разъяснение

Налоговым кодексом предусмотрены случаи, согласно которым плательщики освобождены от представления налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

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Продолжается кампания декларирования доходов, полученных в течение 2023 года. Налоговым кодексом Украины предусмотрены случаи, согласно которым плательщики освобождены от подачи налоговой декларации об имущественном положении и доходах. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Так, согласно п. 179.2 ст. 179 Кодекса налоговая декларация не подается, если налогоплательщик получал:

доходы, в том числе иностранные доходы, которые согласно Кодексу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с Кодексом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, был уплачен налог в соответствии с Кодексом;

доходы в виде объектов наследства, которые в соответствии с Кодексом облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п.174.3 ст. 174 Кодекса.

Кроме того, плательщики освобождаются от обязанности подачи налоговой декларации в следующих случаях:

а) независимо от вида и суммы полученных доходов плательщиками налога, которые:

являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства по состоянию на конец отчетного налогового года;

находятся под арестом или задержаны или осуждены к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств по состоянию на конец предельного срока подачи декларации;

находятся в розыске по состоянию на конец отчетного налогового года;

находятся на срочной военной службе по состоянию на конец отчетного налогового года.

С подробной информацией о декларировании доходов, полученных в 2023 году, можно ознакомиться на вебпортале ДПС в баннере «Декларационная кампания 2024».

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