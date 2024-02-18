Поліція нагадала про правила утримання домашніх тварин та штраф за порушення

Патрульна поліція Києва нагадала власникам домашніх тварин основні правила вигулу чотирилапих друзів.
Зокрема:
- Вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.
- Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди.
- Для вигулу обов’язковою є наявність повідка, а також намордника (у разі, якщо порода вашого собаки включена до Переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном).
- Обовʼязковим є також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.
- Під час вигулу, домашніх тварин не можна залишати без нагляду.
- Заборонено вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
За порушення правил вигулу домашніх тварин передбачена адміністративна відповідальність за ст. 154 КУпАП.
«Беручи собі чотирилапого, ви повинні пам'ятайте, що тварина — це не іграшка, а чимала відповідальність», — зазначили у поліції.
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