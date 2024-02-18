Поліція нагадала про правила утримання домашніх тварин та штраф за порушення

За порушення правил вигулу домашніх тварин передбачена адміністративна відповідальність.

Патрульна поліція Києва нагадала власникам домашніх тварин основні правила вигулу чотирилапих друзів.

Зокрема:

Вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди.

Для вигулу обов’язковою є наявність повідка, а також намордника (у разі, якщо порода вашого собаки включена до Переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном).

Обовʼязковим є також наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками.

Під час вигулу, домашніх тварин не можна залишати без нагляду.

Заборонено вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

За порушення правил вигулу домашніх тварин передбачена адміністративна відповідальність за ст. 154 КУпАП.

«Беручи собі чотирилапого, ви повинні пам'ятайте, що тварина — це не іграшка, а чимала відповідальність», — зазначили у поліції.

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