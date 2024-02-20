Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують

Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе Державний оператор тилу.

Джерело фото: Укрінформ

«Державний оператор тилу» розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як зазначається, основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних в межах Міноборони.

У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей в межах системи постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе ДОТ.

Як буде побудований процес взаємодії:

Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему. ДОТ агрегує заявки, визначає переліки та обсяги до постачання в розрізі регіонів. ДОТ розподіляє заявки між постачальниками.

«Такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики», - переконані у Міноборони.

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