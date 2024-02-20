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  1. В Україні

Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують

23:59, 20 лютого 2024
Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе Державний оператор тилу.
Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують
Джерело фото: Укрінформ
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«Державний оператор тилу» розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як зазначається, основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних в межах Міноборони.

У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей в межах системи постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе ДОТ.

Як буде побудований процес взаємодії:

  1. Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки.
  2. Заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему.
  3. ДОТ агрегує заявки, визначає переліки та обсяги до постачання в розрізі регіонів.
  4. ДОТ розподіляє заявки між постачальниками.

«Такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики», - переконані у Міноборони.

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