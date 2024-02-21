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  1. В Украине

В ОП сообщили, что начали с Польшей обсуждать формат встречи на границе

20:24, 21 февраля 2024
Спикер Зеленского сообщил, что над подготовкой встречи «команды сейчас работают, дипломаты работают и формат определяется».
В ОП сообщили, что начали с Польшей обсуждать формат встречи на границе
Источник фото: ОПУ
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Украина и Польша начали обсуждение возможной встречи на уровне правительств и глав государств на границе, которая должна решить ситуацию на границе. Об этом в эфире телемарафона сказал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. 

По словам Никифорова, ситуация на украинско-польской границе «должна быть такой, от которой выиграют Украина и Польша, а не россия и москва».

«Если для того чтобы ее урегулировать, нужно действительно встречаться на самом высоком уровне на границе срочно, незапланированно, то Президент Украины готов это сделать, как он сказал в своем обращении. Сказал он все исчерпывающе», – добавил он.

Спикер Зеленского сообщил, что над подготовкой встречи «команды сейчас работают, дипломаты работают и формат определяется».

«Пока что каких-либо других деталей, конкретики сейчас не могу добавить», – отметил Никифоров.

Как мы писали, Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к полякам в связи с напряженной ситуацией на границе. Он сообщил, что поручил украинскому Правительству до 24 февраля находиться на границе. Также Президент добавил, что тоже готов приехать и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуду тоже прибыть на границу.

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