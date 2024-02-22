На Киевщине «шутка» о заминировании учебного заведения закончилась админправонарушением

Мать ученика получила протокол об административном правонарушении.

Источник фото: t.me/policekyivregion

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На Киевщине сообщение о заминировании учебного заведения в Бучанской общине закончилось административным правонарушением.

Как сообщили в полиции области, сообщение о заминировании учебного заведения поступило от ученика лицея.

После проверки на наличие опасных предметов с привлечением специалистов взрывотехнической службы, сотрудники полиции Киевщины провели беседу с «шутником», а также его родителями.

«Мать парня получила протокол об административном правонарушении и предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - отметили в полиции.

Правоохранители напомнили гражданам об уголовной ответственности по ст. 259 УКУ (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

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