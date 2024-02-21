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  1. В Украине

Зеленский на встрече фракции заявил о необходимости поднять до 200 тысяч грн зарплату военным – СМИ

21:54, 21 февраля 2024
Новый Главком ВСУ уже нашел тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий.
Зеленский на встрече фракции заявил о необходимости поднять до 200 тысяч грн зарплату военным – СМИ
Источник фото: ADAM BERRY/GETTY IMAGES
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые с момента полномасштабного вторжения провел встречу с фракцией «Слуга народа». Как рассказал «ТСН.ua» на условиях анонимности один из участников закрытой встречи, Президент призвал народных депутатов к единству. Также поднимался вопрос денежного довольствия военнослужащих и результаты аудита в ВСУ.

«На встрече не было ничего удивительного. Но президент обратился ко всем, чтобы мы все держались вместе. Потому что россияне активно думают о том, чтобы дестабилизировать парламент и сделать так, чтобы уже условно с мая целые фракции не выходили на работу. Это будет частью крупной информационной кампании», – пояснил член монобольшинства.

Также на встрече глава государства подчеркнул, что воюющим на нуле украинским защитникам нужно поднимать денежное довольствие до 200 тысяч грн в месяц.

«Также отметил, что сейчас проходит аудит в ВСУ, и новый Главком ВСУ уже нашел тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий. Их сейчас будут активно привлекать», – подчеркнул собеседник.

Раньше глава фракции Давид Арахамия рассказал о чем говорилось на встрече, которая привлекла много внимания СМИ, так как это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения.

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