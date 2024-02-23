Верховный Суд обратил внимание на основания получения права на льготную пенсию после реформы в сфере социального обеспечения

Спор по этому делу касался права на назначение льготной пенсии и достаточности льготного стажа для такого назначения.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Администрации Государственной пограничной службы Украины на решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми удовлетворен иск физического лица.

Спор по этому делу касался права на назначение льготной пенсии и достаточности льготного стажа для такого назначения. В частности, спорным был вопрос о зачислении в льготный стаж военной службы с учетом требования постановления Кабинета Министров Украины «О порядке исчисления выслуг лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» (Закон № 2262-ХІІ), кроме военнослужащих срочной службы и членов их семей и приравненных к ним лиц» № 393 от 17 июля 1992 года.

Позиція Верховного Суду

За наслідком касаційного перегляду оскаржуваних судових рішень, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Адміністрації ДПС, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалив нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Суд керувався приписами пункту «а» частини першої статті 12 Закону № 2262-ХІІ, якими передбачено, що пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»-«д», «ж» статті 1-2 «д», «ж» статті 1-2 «д», "ж" статті 1-2 цього Закону (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.

До календарної вислуги років зараховується також період, зазначений у частині другій статті 17 цього Закону.

Відповідно до статті 17-1 Закону № 2262-XII порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суд встановив, що пунктом 1 Постанови КМУ №393 в редакції Постанови КМУ від 16 лютого 2022 №119 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393», (набрала чинності 19 лютого 2022 року та була чинною на момент звільнення позивача), установлено, що для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону № 2262-ХІІ особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, зазначеним у пунктах «б»-«д», «ж» і «з» статті 1-2 такого Закону, до вислуги років зараховуються, зокрема, військова служба в Адміністрації ДПС.

З огляду на вищезазначене, Суд зазначив:

- підпунктом «в» пункту 3 Порядку № 393 (у редакції, чинній до внесення змін постановою Кабінету Міністрів України № 119 від 16 лютого 2022 року) було передбачено, що до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах: час проходження служби на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях КПП, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу по охороні державного кордону України, інших підрозділах Державної прикордонної служби за Переліком, затверджуваним Адміністрацією ДПС;

- водночас, відповідно до підпункту «в» пункту 3 Порядку №393 (у редакції, чинній на дату звільнення та дату звернення позивача із заявою до Адміністрації ДПС щодо оформлення та подання необхідних документів до Головного управління Пенсійного фонду України) до вислуги років для визначення розміру пенсії особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах (пункт 3 в редакції Постанови КМУ № 119 від 16 лютого 2022 року): час проходження служби на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях КПП, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу по охороні державного кордону України, інших підрозділах Державної прикордонної служби за Переліком, затверджуваним Адміністрацією ДПС.

На підставі вищезазначеного, Верховний Суд дійшов висновку, що редакція Порядку №393 до внесення змін передбачала зарахування календарної вислуги років на пільгових умовах для призначення пенсії за вислугу років за Законом № 2262-ХІІ. Натомість, новою редакцією пункту 3 Порядку № 393 передбачено зарахування останньої тільки для визначення розміру пенсії.

З огляду на це, Суд дійшов висновку, що для призначення пенсії за вислугу років за Законом № 2262-ХІІ календарна вислуга років могла бути зарахована на пільгових умовах відповідно до Порядку № 393 в редакції, чинній до внесення змін постановою Кабінету Міністрів України № 119 від 16 лютого 2022 року.

Враховуючи те, що станом на дату звільнення позивача з військової служби (23 лютого 2022 року) та дату звернення позивача (16 серпня 2022 року) із заявою до Адміністрації ДПС щодо оформлення та подання необхідних документів до Головного управління Пенсійного фонду України для призначення пенсії за вислугу років за Законом № 2262-ХІІ діяла нова редакція пункту 3 Порядку № 393, Суд зазначив, що суди першої та апеляційної інстанції дійшли необґрунтованого висновку про наявність підстав для зарахування на пільгових умовах позивачу часу проходження служби у підрозділах Державної прикордонної служби, до вислуги років для призначення пенсій, оскільки такий період враховується тільки для визначення розміру пенсії.

У цій справі Верховний Суд виклав правовий висновок, відповідно до якого положення Закону № 2262-ХІІ та Порядку № 393 відповідають вимогам частини третьої статті 46 Конституції України (пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом), а також вимогам стосовно якості та передбачуваності закону, мають легітимну мету, зокрема, спрямовані на проведення в України реформи у сфері соціального забезпечення, яка, серед іншого, передбачає побудову нової системи соціального забезпечення на основі принципів соціальної справедливості та максимальної реалізації для всіх осіб.

Постанова Верховного Суду від 15 січня 2024 року у справі №240/22910/22 (адміністративне провадження № К/990/38196/23).

Автор: Наталья Мамченко

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