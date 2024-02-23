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Искусственный интеллект может прогнозировать болезнь Альцгеймера за 7 лет до появления первых симптомов, — ученые

13:18, 23 февраля 2024
Модель ИИ учили на записях пациентов.
Искусственный интеллект может прогнозировать болезнь Альцгеймера за 7 лет до появления первых симптомов, — ученые
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Исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско разработали модель искусственного интеллекта, способную спрогнозировать развитие болезни Альцгеймера за семь лет до появления первых симптомов. Модель учили на записях пациентов. Об этом сообщает Neuroscience News.

Ученые называют предвестниками болезни высокий уровень холестерина и остеопороза, особенно у женщин. Исследователи интегрировали клинические данные с генетическими базами данных и смогли определить гены, связанные с болезнью Альцгеймера. Это дало новые возможности для ранней диагностики заболевания, а также для определения связей между различными состояниями здоровья и риском болезни Альцгеймера.

По словам ученых, искусственный интеллект может предположить вероятность развития болезни через семь лет с точностью 72%.

Ученые уже давно пытаются выявить биологические причины и ранние предсказатели болезни Альцгеймера — прогрессирующей и в конце концов роковой формы разрушающей память деменции. Болезнью Альцгеймера страдают около 6,7 миллионов американцев, почти две трети из которых — женщины. Риск развития болезни растет с возрастом, а женщины, как правило, живут дольше мужчин. Вместе с тем это обстоятельство не может полностью объяснить, почему они болеют чаще мужчин.

В ходе исследования ученые использовали клиническую базу Университета Калифорнии в Сан-Франциско, которая включает данные более пяти миллионов пациентов. Они искали сопутствующие заболевания у тех, у кого следующие семь лет поставили диагноз болезнь Альцгеймера.

Они определили, что предикторами заболевания являются гипертония, высокий уровень холестерина и дефицит витамина D. Для женщин также риск развития болезни указывал остеопороз, а у мужчин – эректильная дисфункция и увеличение простаты.

«Именно сочетание заболеваний позволяет нашей модели предполагать возникновение болезни Альцгеймера. Наше открытие о том, что остеопороз является одним из прогностических факторов для женщин, подчеркивает биологическую взаимосвязь между здоровьем костей и риском деменции», - заявила ведущий автор исследования Элис Танг.

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