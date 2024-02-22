Для військових з’явиться свій застосунок – «Армія+»

За словами міністра Рустема Умєрова, у ньому оцифрують багато паперової роботи.

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Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

За словами міністра Рустема Умєрова, у ньому оцифрують багато паперової роботи.

«Рапорт у кілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти — усе це буде в єдиному місці», — написав Умєров.

Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

Окрім цього, у застосунку Армія+ будуть:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби

форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Як ми розповідали раніше, електронні документи для військових будуть в аналогу додатка Дія під назвою Армія+, який готує до запуску Міноборони.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше повідомляв, що Мінцифри разом із Міністерством оборони працюють над запровадженням електронного військового квитка.

Також стало відомо, що електронних повісток у мобільному додатку Армія+ не буде. Даний застосунок створюють для тих, хто вже служить в армії.

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