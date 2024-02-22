Для военных появится свое приложение – «Армия+»

По словам министра Рустема Умерова, в нем оцифруют много бумажной работы.

Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение Армія+, в котором будут доступны документы и услуги для военных.

По словам министра Рустема Умерова, в нем оцифруют много бумажной работы.

«Рапорт в несколько кликов, удостоверение защитника, отзыв о службе, жалобы и идеи, комплексная база знаний онлайн, возможность для самообразования - все это будет в едином месте», - написал Умеров.

В частности, военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

Кроме того, в приложении Армія+ будут:

электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам

комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы

формы обратной связи – для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных

обучающие онлайн курсы для саморазвития.

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