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Верховная Рада одобрила законопроект об ограничении для военнослужащих на распространение определенной информации в соцсетях

Он предусматривает, что военнослужащие не имеют права распространять в медиа и соцсетях информацию, позволяющую определить геопространственные данные о военных объектах, воинских частях и военнослужащих.

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  1. В Украине

Для военных появится свое приложение – «Армия+»

13:37, 22 февраля 2024
По словам министра Рустема Умерова, в нем оцифруют много бумажной работы.
Для военных появится свое приложение – «Армия+»
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Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение Армія+, в котором будут доступны документы и услуги для военных.

По словам министра Рустема Умерова, в нем оцифруют много бумажной работы.

«Рапорт в несколько кликов, удостоверение защитника, отзыв о службе, жалобы и идеи, комплексная база знаний онлайн, возможность для самообразования - все это будет в едином месте», - написал Умеров.

В частности, военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

Кроме того, в приложении Армія+ будут:

  • электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам
  • комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы
  • формы обратной связи – для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных
  • обучающие онлайн курсы для саморазвития.

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