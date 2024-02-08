В «Дії» может появиться военный билет: над этим уже работает Минцифры, — Михаил Федоров

Министр подчеркнул, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует такую новость.

Коллаж: sud.ua

В «Дії» может появиться военный билет. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

По его словам, Минцифры уже работает над этой идеей.

«Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в Действии. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности», — отметил Федоров.

Министр подчеркнул, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует такую новость.

«Этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении», – уточнил он.

Впоследствии в издании уточнили слова Михаила Федорова:

«Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в «Действии». У Действия также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток у «Действия» тоже не будет», — отметил министр.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Министр обороны Рустем Умеров анонсировал подготовку законопроекта ко второму чтению.

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