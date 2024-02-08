У «Дії» може з'явитися військовий квиток: над цим вже працює Мінцифри, — Михайло Федоров

Міністр наголосив, що буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує таку новину.

Колаж: sud.ua

У «Дії» може з'явитися військовий квиток. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв’ю Forbes.

За його словами, Мінцифри вже працює над цією ідеєю.

«Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в «Дії». Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо», — зазначив Федоров.

Міністр наголосив, що буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує таку новину.

«Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку», — уточнив він.

Як відомо, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував підготовку законопроекту до другого читання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.