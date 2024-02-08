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  1. В Україні

У Запоріжжі викрили мільйонну схему крадіжок авіазапчастин

16:49, 8 лютого 2024
Поліція Запоріжжя викрила злочинну схему з авіазапчастинами на майже мільйон гривень.
У Запоріжжі викрили мільйонну схему крадіжок авіазапчастин
Джерело фото: npu.gov.ua
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Запорізькі правоохоронці розкрили схему привласнення авіазапчастин на майже мільйон гривень. За даними Національної поліції України, у причетності до цього злочину виявлений місцевий мешканець, який вступив у змову зі службовими особами для вивезення деталей та комплектуючих з підприємства. Про це повідомила Національна поліція України.

За результатами розслідування, яке проводили оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі обласного управління поліції, встановлено, що протягом травня 2023 року по січень 2024 року зловмисник привласнив авіазапчастин на значну суму.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та осіб, що можуть бути причетні до цієї злочинної справи. Під час обшуків вилучено значну кількість доказів, зокрема гроші, банківські картки, телефони, записи, авіаобладнання та зброю.

Місцевому жителю повідомлено про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб) та статтею 263 (незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї). Справа перебуває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

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