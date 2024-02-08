100 тисяч — за дострокове звільнення: за хабар судитимуть ексначальника виправної колонії у Дніпрі

Він вимагав 100 тис грн неправомірної вигоди від засудженого.

У Дніпрі судитимуть ексначальника виправної колонії. Керівник закладу прагнув отримати 100 тисяч гривень хабаря за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням було встановлено, що обвинувачений вимагав чималу неправомірну вигоду від засудженого за вирішення питання щодо його умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Ексначальника виправної колонії затримали вже після одержання обумовленої суми хабара.

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