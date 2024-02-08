100 тысяч - за досрочное увольнение: за взятку будут судить экс-начальника исправительной колонии в Днепре

Он требовал 100 тысяч грн неправомерной выгоды от осужденного.

В Днепре будут судить экс-начальника исправительной колонии. Руководитель заведения стремился получить 100 тысяч гривен взятки за решение вопроса относительно условно-досрочного увольнения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием было установлено, что обвиняемый требовал немалую неправомерную выгоду от осужденного за решение вопроса о его условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Эксначальник исправительной колонии был задержан уже после получения оговоренной суммы взятки.

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