Законопроект о мобилизации позволяет Кабмину решать вопрос предоставления отсрочки работникам НАБУ, а это коррупциогенный фактор – заключение Антикоркомитета Верховной Рады

Комитет указал, что нормы законопроекта о бронировании детективов НАБУ для получения ими отсрочки от призыва предоставляют Кабинету Министров возможность вмешательства в деятельность НАБУ.

Кабмин получит механизм вмешательства в деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, а это коррупциогенный фактор. Об этом заявил Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в своем заключении на законопроект Кабмина усиления мобилизации 10449.

«В проекте Закона выявлены отдельные положения, содержащие коррупциогенные факторы, и они должны быть доработаны при подготовке законопроекта ко второму чтению», - подчеркнули в Комитете, который возглавляет народный депутат Анастасия Радина.

«Во-первых, нормы законопроекта о бронировании детективов Национального антикоррупционного бюро, следователей Государственного бюро расследований, прокуроров и других сотрудников правоохранительных органов для получения ими отсрочки от призыва предоставляют Кабинету Министров возможность вмешательства в деятельность НАБУ и других правоохранительных органов, а также противоречат нормам соответствующих законов (изменения в статьи 23 и 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»).

Вместо действующей нормы, предусматривающей, что работники НАБУ, ГБР, органов прокуратуры не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, проектом Закона предлагается предусмотреть для работников этих органов отсрочку в случае их бронирования в порядке и объемах, определенных КМУ.

Предложенное противоречит статье 4 Закона о НАБУ, которая предусматривает исчерпывающий перечень полномочий КМУ по этому органу. Кроме того, указанное противоречит статьям 3 и 4 Закона о ГБР, статьям 3 и 16 Закона о прокуратуре. Такой подход нарушает гарантии независимости указанных органов, а также может привести к конфликту интересов, поскольку НАБУ и ГБР являются подследственными уголовными правонарушениями, совершенными, в частности, членами Кабинета Министров и другими высшими должностными лицами», - указал Комитет в своем заключении.

С учетом указанного, указывает Комитет, не соразмерно предложение проекта закона предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации всем без исключения военнообязанным работникам МВД (изменения в абзац 18 ч. 1 статьи 23 указанного Закона). При этом работникам, в частности, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, такие отсрочки будут предоставляться путем бронирования за определенными должностями (перечень и общий объем которых будет определять КМУ), а государственным служащим – в общем порядке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 10449 из действующего перечня должностных и должностных лиц органов государственной власти, имеющих отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, исключаются работники Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины , Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины

В свою очередь, к лицам, которые получат отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, предлагается добавить: руководителей министерств и их заместителей, руководителей государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины; судей, членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия; а также работников Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел, учреждений экспертной службы МВД.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем заключении на законопроект, «такое предложение кажется сомнительным, поскольку, во-первых, по анализу предлагаемых предписаний нельзя четко определить критерии, по которым распределяются должности работников органов государственной власти, других государственных органов. тех, которым должна предоставляться непосредственная отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, а которым оформляться бронирование в порядке ст. 25 этого Закона».

«Отсутствие таких критериев при внесении изменений в Закон обуславливает непрогнозируемость таких изменений и непредсказуемость в регулировании правовых отношений в данной сфере», - указывает ГНЭУ.

«Очевидно, что некоторые должности в органах государственной власти и других государственных органах достаточно значимы с точки зрения функционального назначения и выполнения должностными лицами задач во время действия военного положения (например, к таким должностям можно отнести судей, прокуроров, лиц, осуществляющих досудебное расследование).

Однако отсутствие четкого видения развития таких правовых отношений обуславливает нестабильность правового регулирования.

Так, довольно непонятно, на каком основании отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации лишаются полицейские, работники Бюро экономической безопасности страны, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований и почему им предлагается оформлять бронирование на период мобилизации», - добавили в ГНЭУ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах.

Автор: Наталья Мамченко

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