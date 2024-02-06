Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Источник фото: Вечерний Киев

Законопроектом 10449 об усилении мобилизации предлагается расширить перечень должностей работников органов государственной власти, имеющих непосредственную отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

К примеру, к таким лицам предлагается добавить: руководителей министерств и их заместителей, руководителей государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины; судей, членов Высшего совета правосудия, членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия; а также работников Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел, учреждений экспертной службы МВД.

Из действующего перечня должностных и должностных лиц органов государственной власти, имеющих отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, исключаются работники Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.

Предполагается, что таким работникам будет оформляться бронирование.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем заключении на законопроект, «такое предложение кажется сомнительным, поскольку, во-первых, по анализу предлагаемых предписаний нельзя четко определить критерии, по которым делятся должности работников органов государственной власти, других государственных органов на тех, которым должна предоставляться непосредственная отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, и тех, которым оформляться бронирование в порядке ст. 25 этого Закона».

«Отсутствие таких критериев при внесении изменений в Закон обуславливает непрогнозируемость таких изменений и непредсказуемость в регулировании правовых отношений в данной сфере», - указывает ГНЭУ.

«Очевидно, что некоторые должности в органах государственной власти и других государственных органах достаточно значимы с точки зрения функционального назначения и выполнения должностными или должностными лицами задач во время действия военного положения (например, к таким должностям можно отнести судей, прокуроров, лиц, осуществляющих досудебное расследование).

Однако отсутствие четкого видения развития таких правовых отношений обуславливает нестабильность правового регулирования.

Так, довольно непонятно, на каком основании отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации лишаются полицейские, работники Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований и почему им предлагается оформлять бронирование на период мобилизации», - добавили в ГНЕУ .

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

Также этим законопроектом 10449 Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклоняющегося или ограничения в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кроме того, законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка. А мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва.

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Автор: Наталья Мамченко

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