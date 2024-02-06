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Управлял авто без техосмотра: суд отклонил просьбу водителя изменить вид административного взыскания на более суровый

21:44, 6 февраля 2024
Водитель просил суд наложить на него административный арест сроком 5 суток, поскольку любое другое взыскание будет тяжелым финансовым ударом по его семье.
Управлял авто без техосмотра: суд отклонил просьбу водителя изменить вид административного взыскания на более суровый
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Хмельницкий апелляционный суд отклонил апелляционные требования водителя изменить вид административного взыскания со штрафа с лишением права управления транспортными средствами на административный арест. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Волочисский районный суд признал апеллянта виновным в повторном в течение года управлении автомобилем без обязательного технического контроля, оштрафовал на 850 гривен и на 3 месяца лишил права управления транспортными средствами.

В суде водитель микроавтобуса "Мерседес" свою вину в совершении правонарушения признал. Сказал, что хотел пройти техническое освидетельствование, но семейные обстоятельства и загруженность на работе не позволили это сделать, о чем искренне сожалеет.

А вот с избранным видом взыскания он не согласился. Поэтому просил апелляционный суд его изменить и наложить на него административный арест сроком 5 суток.

По его словам, суд не учел, что любое иное взыскание, предусмотренное санкцией части 4 статьи 121 КУоАП, будет тяжелым финансовым ударом по его семье.

Апелляционный суд указал, что по закону он не может изменить штраф на арест, ухудшив положение апеллянта по его требованию. И поскольку постановление суда первой инстанции соответствует требованиям закона, то оснований для отмены или изменения нет.

«Доводы апеллянта в части изменения вида административного взыскания со штрафа с лишением права управления транспортными средствами на более строгий – административный арест на 5 суток – не основываются на требованиях закона, поскольку апелляционная инстанция лишена возможности ухудшить положение правонарушителя по его апелляционным требованиям», – констатировал ХАС.

С постановлением апелляционного суда по делу №671/2695/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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