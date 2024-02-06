Керував авто без техогляду: суд відхилив прохання водія змінити йому вид адмінстягнення на більш суворий

Водій просив суд накласти на нього адміністративний арешт строком на 5 діб, оскільки будь-яке інше стягнення буде важким фінансовим ударом по його сім’ї.

Хмельницький апеляційний суд відхилив апеляційні вимоги водія змінити йому вид адміністративного стягнення зі штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на адміністративний арешт. Про це повідомляє пресслужба суду.

Волочиський районний суд визнав апелянта винним у повторному протягом року керуванні автомобілем без обов`язкового технічному контролю, оштрафував на 850 гривень та на 3 місяці позбавив права керування транспортними засобами.

У суді водій мікроавтобуса «Мерседес» свою вину у вчиненні правопорушення визнав. Сказав, що хотів пройти технічний огляд, але сімейні обставини та завантаженість на роботі не дали можливості це зробити, про що щиро шкодує.

А от з обраним видом стягнення він не погодився. Тому просив апеляційний суд його змінити й накласти на нього адміністративний арешт строком на 5 діб.

За його словами, суд не врахував, що будь-яке інше стягнення, передбачене санкцією частини 4 статті 121 КУпАП, буде важким фінансовим ударом по його сім`ї.

Апеляційний суд вказав, що за законом він не може змінити штраф на арешт, погіршивши становище апелянта на його вимогу. І позаяк постанова суду першої інстанції відповідає вимогам закону, то підстав для її скасування чи зміни немає.

«Доводи апелянта в частині зміни виду адміністративного стягнення зі штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на більш суворий – адміністративний арешт на 5 діб – не ґрунтуються на вимогах закону, оскільки апеляційна інстанція позбавлена можливості погіршити становище правопорушника за його апеляційними вимогами», – констатував ХАС.

З постановою апеляційного суду у справі № 671/2695/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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