Зареєстрована петиція про присвоєння Героя України загиблому на війні проти рф голові суду Анатолію Нагорному

Голова Веселівського райсуду Запорізької області Анатолій Нагорний загинув під час виконання бойового завдання.

Фото: sh.zp.court.gov.ua

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На сайті Офісу Президента зареєстрована петиція про присвоєння звання Героя України (посмертно) загиблому на війні проти рф голові Веселівського райсуду Запорізької області Анатолію Нагорному. Про це повідомив Шевченківський районний суд м. Запоріжжя.

Нагадаємо, голова Веселівського районного суду Запорізької області Анатолій Нагорний, захищаючи країну від російської агресії, загинув 16 листопада 2023 року.

«У жовтні 2002 року Анатолій Олександрович був обраний суддею Веселівського районного суду Запорізької області, у якому пропрацював 20 років. Після повномасштабного вторгнення росії був відряджений до Жовтневого районного суду м.Дніпро.

Пішов добровольцем у Гвардію наступу «Сталевий кордон». Після проходження початкового навчання у Центрі підготовки був призначений інспектором прикордонної служби 2 категорії - навідник-оператор 2 відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної в/ч 1551.

16 листопада 2023 року Анатолій Олександрович загинув у с.Сергіївка Луганської області у прямому зіткненні з ворогом, отримавши вибухову травму, несумісну з життям.

Колектив суду звертається з проханням підтримати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщини - Анатолію Олександровичу Нагорному, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання.

Вічна пам'ять та шана Герою! Слава Україні!», - сказано у повідомленні.

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