У Києві школи можуть перевести на дистанційку через збільшення захворюваності серед школярів

Батьків закликають не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл.

У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень). Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно», - сказано у повідомленні.

Медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл. Також, щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, просять дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я.

Як ми писали, через ГРВІ та грип сумські школярі навчатимуться до кінця тижня дистанційно.

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