В Киеве школы могут перевести на дистанционку из-за увеличения заболеваемости среди школьников

Родителей призывают не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы.

В Киеве растет заболеваемость на грипп и ОРВИ среди детей: за прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем в предыдущую неделю). Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«Если уровень заболеваемости среди школьников и дальше будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным заведениям образования работать дистанционно», - сказано в сообщении.

Медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы. Также, чтобы предотвратить стремительное распространение инфекций, просят соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью.

Как мы писали, из-за ОРВИ и грипп сумские школьники будут учиться до конца недели дистанционно.

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