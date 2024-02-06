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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

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  1. В Украине

В Киеве школы могут перевести на дистанционку из-за увеличения заболеваемости среди школьников

13:20, 6 февраля 2024
Родителей призывают не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы.
В Киеве школы могут перевести на дистанционку из-за увеличения заболеваемости среди школьников
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В Киеве растет заболеваемость на грипп и ОРВИ среди детей: за прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем в предыдущую неделю). Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

«Если уровень заболеваемости среди школьников и дальше будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным заведениям образования работать дистанционно», - сказано в сообщении.

Медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы. Также, чтобы предотвратить стремительное распространение инфекций, просят соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью.

Как мы писали, из-за ОРВИ и грипп сумские школьники будут учиться до конца недели дистанционно.

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