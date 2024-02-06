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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

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  1. В Украине

При каких условиях налоговая обязанность считается выполненной: разъяснение

13:01, 6 февраля 2024
Выполнение налоговой обязанности может производиться налогоплательщиком самостоятельно или с помощью своего представителя или налогового агента.
При каких условиях налоговая обязанность считается выполненной: разъяснение
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, при каких условиях налоговая обязанность считается выполненной.

Так, согласно ст. 15 НКУ плательщиками налога признаются физические лица (резиденты и нерезиденты Украины), юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины) и их обособленные подразделения, имеющие, получающие (передающие) объекты налогообложения или осуществляющие деятельность (операции), являющиеся объектом налогообложения и на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов. Каждый из налогоплательщиков может быть налогоплательщиком по одному или нескольким налогам и сборам.

Платник податків зобов’язаний, зокрема:

  • стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;
  • вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
  • сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ та законами з питань митної справи;
  • подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;
  • виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки.

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.

Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПКУ, законами з питань митної справи.

Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором.

Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

Податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених ПКУ або законами з питань митної справи.

Підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку, порядок і умови його виконання встановлюються ПКУ або законами з питань митної справи.

Податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими ПКУ та закони з питань митної справи пов'язує сплату ним податку.

Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є:

  • ліквідація юридичної особи;
  • смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою;
  • втрата особою ознак платника податку, які визначені ПКУ;
  • скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб.

Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

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