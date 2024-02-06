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  1. В мире

€50 млрд от ЕС: Урсула фон дер Ляен сказала, когда Украина начнет получать средства

15:14, 6 февраля 2024
Глава Еврокомиссии отметила, что предварительное соглашение относительно программы, является важным шагом вперед.
€50 млрд от ЕС: Урсула фон дер Ляен сказала, когда Украина начнет получать средства
Источник фото: EPA/EFE
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте. Об этом она написала в соцсети Х (Twitter).

Глава Еврокомиссии отметила, что предварительное соглашение относительно программы, заключенное вечером 5 февраля, является важным шагом вперед.

Также она подчеркнула, что ЕС будет продолжать предоставлять столь необходимое и предусмотренное финансирование «нашего отважного партнера и кандидата на членство».

«Планируем начать выплаты в марте», – подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Напомним, что в Европарламенте и Совете ЕС достигли предварительного согласия относительно 50 млрд евро для Украины.

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