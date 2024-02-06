Как зарегистрировать кассира для программного РРО: разъяснение налоговой

Расчетные операции на ПРРО могут проводить только лица, сертификаты электронных подписей или печатей которых внесены в Реестр относительно такого ПРРО.

Фото: zt.tax.gov.ua

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что предприятие может проводить расчетные операции на ПРРО самостоятельно или определять уполномоченных лиц (кассиров). Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, лицо может осуществлять расчетные операции на ПРРО с использованием электронной подписи такого лица/электронной печати предприятия, на которого зарегистрировано ПРРО, после внесения данных о сертификатах в Реестр программных РРО при действительности соответствующего сертификата открытого ключа.

Расчетные операции на ПРРО могут проводить только лица, сертификаты электронных подписей и/или печатей которых внесены в Реестр относительно такого ПРРО.

Данные сертификатов электронных подписей и/или печатей, используемых ПРРО, вносятся в Реестр программных РРО на основании поданных субъектами хозяйствования в электронной форме сообщений о предоставлении информации о квалифицированных/усовершенствованных сертификатах открытых ключей, применяемых в ПРРО по форме № 5.

Электронная форма сообщений J1391802/F1391802 размещена по ссылкам 1 и 2.

Сообщения можно подать, используя программное обеспечение Электронного кабинета, или любое другое программное обеспечение, имеющееся у предприятия.

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