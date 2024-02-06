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  1. В Україні

Як зареєструвати касира для програмного РРО: роз’яснення податкової

23:18, 6 лютого 2024
Розрахункові операції на ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.
Як зареєструвати касира для програмного РРО: роз’яснення податкової
Фото: zt.tax.gov.ua
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що суб’єкт господарювання може проводити розрахункові операції на ПРРО самостійно або визначати уповноважених осіб (касирів). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, особа може здійснювати розрахункові операції на ПРРО з використанням електронного підпису такої особи/електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО, після внесення даних про сертифікати до Реєстру програмних РРО за умови дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа.

Розрахункові операції на ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються ПРРО, вносяться до Реєстру програмних РРО на підставі поданих суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО.

Електронні форми повідомлень J1391802/F1391802 розміщена за посиланнями 1 та 2.

Повідомлення можна подати, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб’єкта господарювання.

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