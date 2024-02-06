€50 млрд від ЄС: Урсула фон дер Ляєн сказала, коли Україна почне отримувати кошти

Голова Єврокомісії зазначила, що попередня угода щодо програми, є важливим кроком уперед.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні. Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

Голова Єврокомісії зазначила, що попередня угода щодо програми, укладена ввечері 5 лютого, є важливим кроком уперед.

Також вона наголосила, що ЄС буде продовжувати надавати таке необхідне та передбачуване фінансування «нашого відважного партнера та кандидата на членство».

«Плануємо розпочати виплати у березні», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що у Європарламенті і Раді ЄС досягли попередньої згоди щодо 50 млрд євро для України.

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