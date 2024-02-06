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У Європарламенті і Раді ЄС досягли попередньої згоди щодо 50 млрд євро для України

08:36, 6 лютого 2024
Попередня угода має пройти через розгляд у Раді ЄС та у Європейському парламенті до того, як її текст буде винесений на процедуру формального затвердження.
У Європарламенті і Раді ЄС досягли попередньої згоди щодо 50 млрд євро для України
Джерело фото: euneighbourseast.eu
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Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди навколо нового механізму підтримки України за рахунок створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки.

Повідомлення про це з’явилося в ніч на 6 лютого на сайті Європейської ради.

Попередня угода, досягнута в результаті переговорів, має пройти через розгляд у Раді ЄС та у Європейському парламенті до того, як її текст буде винесений на процедуру формального затвердження. Після такої процедури угода буде оприлюднена в Офіційному журналі ЄС, та набуде чинності наступного дня після публікації. Відповідні регуляторні правила будуть застосовуватися негайно після того, як угода набуде чинності.

«Сьогодні Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої згоди із запровадження нового цільового інструменту для підтримки відновлення України, її відбудови й модернізації, підтримуючи в той же час зусилля із виконання реформ, які є частиною шляху країни до членства в ЄС. Український фонд матиме загальний бюджет у 50 мільярдів євро», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Український фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних із війною.

«ЄС готовий підтримувати Україну так довго, як буде необхідним. Український фонд дозволить нам спрямувати суттєву та передбачувану підтримку для України, щоб допомогти її народу відбудувати країну в умовах безпрецедентних викликів, що їх принесла з собою російська агресивна війна. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати вперед реформи та зусилля з модернізації на шляху до членства в ЄС», - зазначив з цього приводу міністр фінансів головуючої в ЄС Бельгії Вінсернт Ван Петегем.

Український фонд структурно складатиметься з трьох головних компонентів.

Перший передбачає, що Кабмін розробить «Український план», який визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. Фінансова підтримка в формі грантів та кредитів для України буде надаватися на основі імплементації цього плану, з дотриманням необхідних умов та часового розкладу виплат.

Друга складова: в рамках Українського рамкового інвестиційного інструменту ЄС надаватиме підтримку в формі бюджетних гарантій і буде поєднувати гранти та кредити від державних та приватних інституцій. Українська система гарантій покриватиме кредитні ризики, ризики, що пов’язані із наданими гарантіями, включатиме інструменти ринку капіталів та інші форми фінансування на виконання поставлених перед Українським фондом завдань.

Третя складова - допомога Європейського Союзу в рамках входження України до ЄС та інші заходи підтримки, що допоможуть Україні привести законодавство у відповідність до законодавства ЄС, а також виконати структурні реформи на шляху до членства в ЄС у майбутньому.

Як зазначається у повідомленні, досягнута між Європейським парламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає фінансові аспекти в контексті створення Українського фонду.

Загальний бюджет фонду в обсязі 50 млрд євро буде розподілений на 33 млрд у кредитах та 17 млрд у грантах.

Гранти будуть виділятися через новий спеціалізований інструмент, запропонований до створення в рамках середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити будуть виділятися за рахунок резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України «+» (МФД+) у 2023 році.

Україна може робити запит, в рамках Українського плану, на авансовий платіж в сумі до 7 відсотків від ємності Фонду.

Як раніше ми писали, усі 27 країн-членів ЄС погодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд.

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