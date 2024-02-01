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У ЄС погодили фінансування на 50 млрд євро для України – Шарль Мішель

12:41, 1 лютого 2024
Усі 27 країн-членів ЄС погодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд.
У ЄС погодили фінансування на 50 млрд євро для України – Шарль Мішель
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Усі 27 лідерів домовилися про додатковий €50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

«Усі 27 лідерів погодили додатковий пакет допомоги Україні розміром 50 млрд євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту», – написав Шарль Мішель.

Як пояснив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Ukraine Facility — це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

Раніше Прем’єр зазначив, що Україна розраховує, що на саміті Європейської ради, який відбудеться 1 лютого, буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

За його словами, ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

Нагадаємо, що Кабмін 29 грудня затвердив проект Плану Ukraine Facility для надання його Європейській комісії. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, «спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі маємо поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції».

Денис Шмигаль додав, що фінальні умови програми Україна буде мати після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановане на 1 лютого 2024 року.

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