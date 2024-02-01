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  1. В Україні

У Києві розробляють оновлені правила утримання домашніх тварин

19:36, 1 лютого 2024
Новий документ планується розробити на заміну чинних правил, які були прийняті майже 17 років тому.
У Києві розробляють оновлені правила утримання домашніх тварин
Джерело фото: Tran Mau Tri Tam / Unsplash
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У столиці розробляють оновлені правила утримання собак та котів у Києві. До розробки закликають долучитися і мешканців міста.

Як зазначили у КМДА, новий документ планується розробити на заміну чинних правил, які були прийняті майже 17 років тому.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, в нинішніх правилах, зокрема, відсутні такі важливі моменти, як:

  • обов’язок забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками та повідка для вигулу собак, а також намордника на собаках порід, що включені до переліку небезпечних;
  • заборона жебракування з тваринами;
  • заборона залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20°С та менше +5°С тощо.

«Ми закликаємо киян активно долучитися до напрацювання нових правил, адже вони розробляються для комфортного співіснування людей та тварин у місті. Ми відкриті для пропозицій, які кожен може надіслати нам через спеціальну форму, а представників зоозахисних організацій запрошуємо долучитися до робочої групи, яку ми створюємо на базі Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА», – зазначив Олександр Возний.

Для того, щоб долучитися до робочої групи, необхідно надіслати письмову заяву в довільній формі на електронну адресу:[email protected]з темою листа «Правила утримання домашніх тварин» до 7 лютого 2024 року включно.

Киян закликають залишати свої пропозиції до правил, заповнивши форму за посиланням.

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