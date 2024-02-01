В Киеве разрабатывают обновленные правила содержания домашних животных

Новый документ планируется разработать взамен действующих правил, которые были приняты почти 17 лет назад.

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В столице разрабатывают обновленные правила содержания собак и кошек в Киеве. К разработке призывают приобщиться и жителей города.

Как отметили в КГГА, новый документ планируется разработать взамен действующих правил, которые были приняты почти 17 лет назад.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, в нынешних правилах, в частности, отсутствуют такие важные моменты, как:

обязанность обеспечить наличие на домашнем животном ошейника с идентифицирующими пометками и поводка для выгула собак, а также намордника на собаках пород, включенных в перечень опасных;

запрет попрошайничества с животными;

запрет оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20°С и менее +5°С и т.п.

«Мы призываем киевлян активно приобщиться к разработке новых правил, ведь они разрабатываются для комфортного сосуществования людей и животных в городе. Мы открыты для предложений, которые каждый может прислать нам через специальную форму, а представителей зоозащитных организаций приглашаем присоединиться к рабочей группе, которую мы создаем на базе Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА», – отметил Александр Возный.

Для того чтобы присоединиться к рабочей группе, необходимо отправить письменное заявление в произвольной форме по электронному адресу: [email protected] с темой письма «Правила содержания домашних животных» до 7 февраля 2024 года включительно.

Киевлян призывают оставлять свои предложения к правилам, заполнив форму по ссылке.

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