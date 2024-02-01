Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый отбор на должности судей первой инстанции может быть объявлен в конце 2024 года – ВККС

В ВККС хотят, чтобы в отборе приняли участие 5-6 тысяч кандидатов на должности судей местных судов, а сам отбор и конкурс будут продолжаться не менее 1,5-2 лет.

Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Новые судьи в апелляционных судах появятся не раньше 2025 года – ВККС

В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

Очереди из желающих стать судьями судов первой инстанции фактически нет – ВККС

С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд признал незаконным отказ ГРАГС в государственной регистрации смерти мужчины, который умер на временно оккупированной территории

15:57, 1 февраля 2024
Поскольку документы о смерти получены от нелегитимных властей и не соответствуют установленной форме, ГРАГС отказал в государственной регистрации смерти.
Суд признал незаконным отказ ГРАГС в государственной регистрации смерти мужчины, который умер на временно оккупированной территории
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление жительницы Каменец-Подольского района – установил факт смерти ее отца 6 января 2024 в поселке Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщает пресслужба суда. 

В суде женщина объяснила, что ее отец умер на территории Украины, во временно оккупированном поселке Донецкой области. Причиной смерти в справке и свидетельстве о смерти оккупационные "власти" указали хроническую болезнь сердца.

Но поскольку документы получены от нелегитимных "властей" и не соответствуют установленной форме, Чемеровецкий отдел ГРАГС отказал в государственной регистрации смерти. Поэтому заявительница просила суд установить факт смерти отца.

Исследовав письменные доказательства (справку, свидетельство о смерти, выданные органами регистрации временно оккупационной власти города Волноваха Донецкой области, свидетельства о рождении и браке заявительницы, отказ отдела ГРАГС), суд пришел к выводу, что заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение (факта смерти), подлежит удовлетворению.

«Суд при таких обстоятельствах считает обоснованным утверждение заявителя о невозможности получения на территории, временно неподконтрольной ВСУ, где ведутся боевые действия, документов, подтверждающих факт смерти по форме, установленной действующим законодательством Украины, в настоящее время по объективным причинам», – отметил суд.

Решение может быть обжаловано в апелляционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області