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  1. В Украине

От коронавируса за неделю умерли 34 украинца – Минздрав

12:24, 1 февраля 2024
В Минздраве также сообщили, что от гриппа за неделю умерли восемь граждан.
От коронавируса за неделю умерли 34 украинца – Минздрав
Фото: tengrinews.kz
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Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине за неделю умерли 34 больных коронавирусом и восемь - гриппом. В трех областях – Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой – зафиксировано превышение эпидемического порога. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

«По данным еженедельного мониторинга, на 31 января, зарегистрирован высокий уровень превышения эпидемического порога в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В пяти областях – Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской – средний уровень. В других регионах – неэпидемический уровень», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на прошлой неделе, с 22 по 28 января, ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 185 402 украинца, из них 96 120 - дети в возрасте до 17 лет. Диагноз COVID-19 установлен в течение недели 3492 пациентам. В больницы госпитализированы 6 120 человек, из них 2 607 - дети.

В ведомстве добавляют, что зафиксировано 34 летальных исхода среди больных коронавирусной инфекцией и восемь - среди больных гриппом. Все умершие не имели профилактических прививок против гриппа и не были вакцинированы против COVID-19.

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