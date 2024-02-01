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  1. В Україні

Від коронавірусу за тиждень померли 34 українці – МОЗ

12:24, 1 лютого 2024
У МОЗ також повідомили, що від грипу за тиждень померло вісім громадян.
Від коронавірусу за тиждень померли 34 українці – МОЗ
Фото: tengrinews.kz
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Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що в Україні за тиждень померли 34 хворих на коронавірус і вісім - на грип. У трьох областях - Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій - зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Про це йдеться у пресслужбі МОЗ.

«За даними щотижневого моніторингу, станом на 31 січня, зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У пʼяти областях - Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській - середній рівень. В інших регіонах - неепідемічний рівень», - сказано у повідомленні.

За даними МОЗ, попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 - діти віком до 17 років. Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 - діти.

У відомстві додають, що зафіксовано 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім - серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

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