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ВККС закликала кандидатів на посади суддів стати на військовий облік

12:12, 1 лютого 2024
В іншому випадку з розглядом рекомендацій для призначення на посаду судді виникнуть проблеми.
ВККС закликала кандидатів на посади суддів стати на військовий облік
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 1 лютого 2024 року закликала кандидатів на посади суддів місцевих судів з числа учасників добору 2017 року виконати вимоги Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військового обліку.

«Аналізуючи відповідність окремих кандидатів на посаду судді встановленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам, Комісія констатує, що їх доброчесність інколи викликає сумніви через недотримання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військового обліку.

Закликаємо кандидатів до співбесіди в Комісії вжити вичерпних заходів для належного виконання обов’язків, пов’язаних з військовим обліком, що пришвидшить вирішення питання надання рекомендації про їх призначення на посаду судді», - повідомили у ВККС.     

Нагадаємо, що співбесіди з 434 кандидатами на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів розпочалися 23 січня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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