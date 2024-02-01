ВККС закликала кандидатів на посади суддів стати на військовий облік

В іншому випадку з розглядом рекомендацій для призначення на посаду судді виникнуть проблеми.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 1 лютого 2024 року закликала кандидатів на посади суддів місцевих судів з числа учасників добору 2017 року виконати вимоги Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військового обліку.

«Аналізуючи відповідність окремих кандидатів на посаду судді встановленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам, Комісія констатує, що їх доброчесність інколи викликає сумніви через недотримання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо військового обліку.

Закликаємо кандидатів до співбесіди в Комісії вжити вичерпних заходів для належного виконання обов’язків, пов’язаних з військовим обліком, що пришвидшить вирішення питання надання рекомендації про їх призначення на посаду судді», - повідомили у ВККС.

Нагадаємо, що співбесіди з 434 кандидатами на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів розпочалися 23 січня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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