ВККС призвала кандидатов на должности судей встать на военный учет

В ином случае с рассмотрением рекомендаций для назначения на должность судьи возникнут проблемы.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 1 февраля 2024 года призвала кандидатов на должности судей местных судов из числа участников отбора 2017 года выполнить требования Закона «О воинской обязанности и военной службе» относительно военного учета.

«Анализируя соответствие отдельных кандидатов на должность судьи установленным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» требованиям, Комиссия констатирует, что их добропорядочность иногда вызывает сомнения из-за несоблюдения требований Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно военного учета.

Призываем кандидатов до собеседования в Комиссии принять исчерпывающие меры для надлежащего выполнения обязанностей, связанных с военным учетом, что ускорит решение вопроса предоставления рекомендации об их назначении на должность судьи», - сообщили в ВККС.

Напомним, что собеседования с 434 кандидатами на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов начались 23 января.

Автор: Вячеслав Хрипун

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