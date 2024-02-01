Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС призвала кандидатов на должности судей встать на военный учет

В ином случае с рассмотрением рекомендаций для назначения на должность судьи возникнут проблемы.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

Депутаты намерены одобрить законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

За пересечение государственной границы с целью уклонения от мобилизации усилят уголовную ответственность

Также усилят ответственность – до 9 лет лишения свободы – за организацию незаконного выезда мужчин за границу.

Первое заседание Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов: известна дата

5 февраля члены Конкурсной комиссии изберут председателя и заместителя Комиссии, а также утвердят Регламент.

Неэффективным является подход к определению юрисдикции споров об установлении юридических фактов в зависимости от цели обращения, – позиция БП ВС

БП ВС: Подход к определению юрисдикции споров в судебном порядке об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в зависимости от их целей обращения и наличия у заявителя определенных гражданских прав и обязанностей или возникновения публично-правовых споров с субъектами властных полномочий, неэффективный, поскольку это не будет способствовать надлежащему способу защиты нарушенного права заявителя.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВККС призвала кандидатов на должности судей встать на военный учет

12:12, 1 февраля 2024
В ином случае с рассмотрением рекомендаций для назначения на должность судьи возникнут проблемы.
ВККС призвала кандидатов на должности судей встать на военный учет
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 1 февраля 2024 года призвала кандидатов на должности судей местных судов из числа участников отбора 2017 года выполнить требования Закона «О воинской обязанности и военной службе» относительно военного учета.

«Анализируя соответствие отдельных кандидатов на должность судьи установленным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» требованиям, Комиссия констатирует, что их добропорядочность иногда вызывает сомнения из-за несоблюдения требований Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно военного учета.

Призываем кандидатов до собеседования в Комиссии принять исчерпывающие меры для надлежащего выполнения обязанностей, связанных с военным учетом, что ускорит решение вопроса предоставления рекомендации об их назначении на должность судьи», - сообщили в ВККС.

Напомним, что собеседования с 434 кандидатами на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов начались 23 января.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду